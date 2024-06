Emanuela Folliero, ira per la madre scippata: "Str*** maledette, bast***! Tornate a casa vostra"

19 giugno 2024 a

Problema-sicurezza a Milano e denunce-vip. Un filone che soprattutto negli ultimi mesi si sta arricchendo di diversi capitoli. E a scrivere l'ultimo, ora, è Emanuela Folliero, storica annunciatrice in forza a Mediaset e che abita proprio alle porte della città amministrata dal sindaco Beppe Sala, il quale sul tema-sicurezza tende sempre a minimizzare.

Lo sfogo della Folliero piove su Instagram, con un video postato tra le storie, in cui tuona: "Sono con mia mamma e mia zia, di 93 e 96 anni, e hanno rubato la borsa per strada, queste str*** maledette, queste bast*** Ma dove viviamo qua? La sicurezza... ma che? Non si può andare in giro. Adesso mia madre si sente anche male", picchia durissimo dopo la disavventura capitata all'anziana madre.

E ancora, lo sfogo prosegue: "Queste, se le incontro, le meno. Me ne assumo la responsabilità". Poi un secondo video in cui rincara la dose: "Vado in prigione io!", si sfoga la Folliero. "Ma che cosa si devono integrare queste qua? Devono tornare a casa loro. Non hanno una coscienza? Una madre? Una nonna?", conclude Emanuela Folliero, le cui parole lasciano intendere che il furto sia stato opera di stranieri, magari delle bande di borseggiatrici rom che ormai da anni impazzano per la città e per i suoi snodi principali.