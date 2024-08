Milano, donna completamente nuda si sdraia in mezzo alla strada: traffico in tilt, follia agostana

17 agosto 2024 a

Chissà cosa avranno pensato gli automobilisti milanesi quando all’improvviso una donna dalla lunga e folta chioma biondo platino si è distesa completamente nuda in mezzo alla strada. Il bizzarro episodio risale al 14 agosto.

D'altronde, le alte temperature registrate a Milano nel corso di questi giorni sono una vera e propria forma di resistenza fisica e psicologica e c'è chi sembra non aver retto l'ondata di caldo africano che ha investito tutta Italia. La donna, completamente nuda, si dimena sull'asfalto e non sembra volersene andare in nessun modo dalla sua postazione. "Il caldo dà alla testa", afferma una voce fuori campo di un testimone.

La donna è riuscita anche nell'ardua impresa di creare traffico in una Milano deserta a metà agosto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno tentato per alcuni minuti di far alzare la donna da terra, ma non c'è stato verso di farle cambiare idea, tanto che è dovuta intervenire anche la Polizia Locale per ripristinare il traffico creatosi a causa dello spettacolo improvvisato della bionda signora. "Che bella Milano d'agosto", ironizza un altro ragazzo che ha assistito all'esibizione.

Donna nuda in strada a Milano: qui il video