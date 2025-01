Capodanno a Milano, "un incubo": salgono a 8 le ragazza molestate

16 gennaio 2025 a

Salgono a otto le vittime di molestie sessuali al Capodanno violento di piazza Duomo a Milano. Come era già accaduto tre anni fa con le stesse modalità, quando seguirono arresti e condanne. Gli inquirenti sono convinti che le violenze siano state il risultato di una precisa strategia che ricorda il "Taharrush gamea". Si tratta di un'espressione araba, che sta per r un’aggressione sessuale collettiva disgustosa in cui la donna viene individuata, circondata e molestata da più uomini. Ma, al momento, le indagini del gruppo del pm Alessia Menegazzo e dell'aggiunta Letizia Mannella non sono in grado di stabilire se gli aggressori si siano organizzati prima o se invece l’idea vigliacca sia nata al momento tra decine di giovani uomini trovatisi insieme per caso.

Le immagini, però, parlano chiaro. Come riporta il Corriere della Sera, le donne sono state tutte rinchiuse in un recinto di corpi maschili che le ha isolate dagli uomini che le accompagnavano e avrebbero potuto difenderle e al cui interno decine di mani hanno violato a piacimento i loro corpi. "È stato tremendo, un incubo", ha commentato l'avvocata di Milano sulla cinquantina che, dopo aver festeggiato in piazza lo scoccare della mezzanotte con altri 25 mila, pochi minuti dopo si è diretta verso la Galleria Vittorio Emanuele II.

"Siamo stati accerchiati da una quarantina di uomini dai 20 ai 40 anni. È lì che sono cominciati i palpeggiamenti - le parole invece delle ragazze provenienti dal Belgio -. Ho detto 'sto per morire'. Mi sono sentita sporca. Mi sono ritrovata dentro un corridoio umano, un imbuto".