Giunta Sala, la vergogna in aula sulla donna sfregiata in metro dall'algerino

Si parla tanto di femminicidi, si fanno incontri e manifestazioni contro la violenza, e poi quando accadono dei fatti di cronaca, veri e quindi non situazioni raccontate durante convegni o vetrine politiche, ecco che la sinistra tace. Fa specie che in queste ore, dopo l’aggressione alla 23enne avvenuta giovedì sulla banchina della metro Duomo, per mano di Mohammed Saidi, che le ha sfregiato il volto, il sindaco Beppe Sala taccia. Un secco No comment da parte dell’interna area di maggioranza eppure la questione sicurezza è un problema centrale di Milano.

L’ennesimo episodio di violenza gratuita, avvenuto nel cuore pulsante della città, ha scosso l’opinione pubblica e sollevato un polverone politico destinato a far discutere. Lei, una ragazza di origine marocchina, era seduta per i fatti suoi ad attendere il treno quando l'uomo le si sarebbe avvicinato dicendole: «Cosa guardi? Sono uomo e musulmano». Dopo averle sputato addosso e averla colpita con un pugno, l’aggressore ha estratto una lama ferendola al volto. Sul posto è intervenuta la polizia locale che l’ha soccorsa e fermato l’aggressore che tra l’altro si trova in Italia senza permesso di soggiorno e qualche ora prima della violenza era stato fermato e poi rilasciato con divieto di dimora nel capoluogo lombardo. E se da Palazzo Marino non arrivano commenti ufficiali, la reazione del centrodestra non si è fatta attendere. Parole durissime arrivano da Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale: «È la dimostrazione del fallimento totale del modello di società costruito in questi anni dalla sinistra. La città è sempre più insicura, abbandonata al degrado e alla prepotenza di chi non rispetta le nostre regole». Corbetta ha poi sollecitato una riflessione profonda sull’integrazione, parlando di «incompatibilità di determinate concezioni culturali e religiose con i nostri valori» e invocato un progetto di rimpatri e remigrazione. «A pagare il prezzo di questo disastro conclude - non sono soltanto gli italiani, ma anche le tante persone straniere che vivono onestamente nel nostro Paese, lavorano, studiano e rispettano le regole.