Milano, un triste primato: ancora una volta è record di multe

Siamo i cittadini più multati d’Italia. Dovrebbe farci un certo effetto e invece ci fa un baffo. 178,6 milioni di incassi in un anno e nessuno che salga sulle barricate, si incazzi o cerchi un pertugio tra pro-Pal e collettivi per inscenare la sua protesta di piazza. Anzi ieri l’umore generale (testato con mano nelle strade, nelle redazioni e persino nei bar) era più o meno questo: vabbè, ma sono in lieve diminuzione. La verità è che il milanese medio ormai è un automobilista frustrato e sfigato. Esce di casa la mattina e sa che dovrà trascorrere un’oretta buona nel traffico perché il Comune ha cosparso la città di piazze tattiche congestionando i quartieri e rendendo le strade dei veri imbuti viabilistici.
Lungo la via non è mai solo: deve fare lo slalom tra i ciclisti che corrono all’impazzata, svelti e stretti nelle loro friulane, nelle loro biciclettine rampanti e nei loro caschi professionali come guerrieri intenzionati a vincere la guerra alle quattro ruote, tanto loro sono impuniti. Infine, arrivato al posto di lavoro, deve iniziare la caccia al parcheggio, facendo attenzione a non sostare in doppia fila neanche un minuto di troppo e facendo la posta agli anziani borbottanti, ai passanti stralunati, alle signorine vaporose in giro per lo shopping, ci sarà prima o poi uno che prende la macchina e se ne va. Trovato il posteggio, naturalmente paga dazio: una decina di euro in media a seconda di dove lavora, perché il Comune ha pensato bene di non lasciare neanche un millimetro gratuito. E quando finisce di lavorare, ricomincia l’agonia: traffico, imbuti, bici strombazzanti, moto, qualche monopattino ardimentoso, oltre al rischio più che concreto di tornare a casa e imbattersi in un bel pattuglione di vigili.
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Non si arrabbia più l’automobilista imbruttito, quasi avesse accettato il ruolo di nemico pubblico numero uno. Tanto che vuoi. È la città di Sala e della sinistra. E dall’altra parte della barricata c’è una amministrazione che se la gode alla grande a pungolare il guidatore incallito e procede col suo programma green con noncuranza delle reali esigenze della vita quotidiana. Ogni mese una piazza tattica. Ogni mese una sforbiciata ai parcheggi. In Gattamelata hanno stravolto il traffico e non hanno fatto un plissé: mentre i genitori cercavano di dimostrare che lì una piazza chiusa non ci può stare, l’assessore alla partita testava le panchine e giocava con i bambini, ma tranquilli che ascolterà le rimostranze. No non si incazza più l’automobilista imbruttito. Sa che sta tornando all’età della pietra con savane e giungle sparse per favorire l’ecosistema e gli insettini amici dei verdi. E si adegua all’umore generale. O forse allo spirito milanese del più classico dei detti: «Va’ a laurà»... Pregando e sperando che le urne arrivino in fretta.