Rozzano, la città dal doppio volto tra criminalità brutale e bellezza

«Ti consiglio di tenerti stretta la borsetta», mi dice candidamente una ragazza che incontro alla fermata del 15, a Rozzano. Alla domanda se è di qui, mi risponde lapidaria: «Sì, purtroppo. È un peccato, perché qui ci vive tanta brava gente, soprattutto famiglie con bambini, ma ora ho paura». Siamo in via Mimose, nel centro città e sono passati solo pochi giorni dall’ultima sparatoria. Sono qui da pochi minuti e accanto a me sono già passate due auto dei carabinieri. Già, perché dopo la terza sparatoria in appena due settimane, le istituzioni hanno deciso di alzare il livello di sicurezza: dal giorno successivo, a presidiare il territorio di Rozzano, sono arrivate ben 14 pattuglie dei carabinieri, che si aggiungono alle 4 già presenti tra Polizia Locale e Polizia di Stato. Nella piazzetta centrale ci sono poche persone così come nel resto della zona.

In strada si sente solo il rumore dei motorini. Sotto ai portici la maggior parte dei negozi ha le serrande abbassate. Del resto, il quartiere Aler è zona rossa dal primo aprile, con Rozzano unica città del Nord inserita nel decreto Caivano bis, a seguito dell’omicidio di Manuel Mastrapasqua. Non c’è da stupirsi dunque se il sentimento generale sia quello della paura. «La gente preferisce restare in casa», spiega un commerciante. E c’è anche chi ha un vero e proprio “divieto” a frequentare il quartiere. «Nonostante sia maggiorenne mia mamma non mi fa uscire qui la sera. È troppo pericoloso», racconta una giovane ragazza che spiega come ormai ci si sia tristemente abituati a certe dinamiche. «Bisogna evitare di andare in alcune vie, soprattutto in orario serale». A pensarla allo stesso modo è anche il titolare di un bar nei pressi di via Mimose.

PERCEZIONE

Il senso di insicurezza è percepito anche dai clienti presenti che, esasperati dalla situazione, decidono di inserirsi nella nostra discussione. «Ha ragione il titolare: la situazione è drammatica», afferma uno di loro che aggiunge: «Sono nato e cresciuto qui e ho sempre pensato che non me ne sarei andato. Oggi non ne sono più tanto sicuro», ammette l’uomo a cui si aggiunge il pensiero di un’altra cittadina. «Siamo preoccupati per i nostri figli. Ho la pelle d’oca», spiega rammaricata una donna, madre di tre bambini. La sensazione qui in centro è confermata anche da un altro commerciante. Rozzano «non è solo ciò che compare sui giornali, ma è evidente che abbiamo un problema. Sono felice», continua, «di vedere le forze dell’ordine, ma credo che serva un presidio fisso che faccia da deterrente. Spesso le mie clienti si fanno venire a prendere in macchina perché hanno paura ad aspettare fuori dal negozio. Ultimamente la situazione è peggiorata e abbiamo timore di reagire perché non si sa mai come possa andare a finire».