Beppe Sala, lo sfogo: "Allucinante sapere da un giornale di essere indagato"

"Trovo allucinante che il sindaco apprenda da un giornale di essere indagato e non dalla Procura. Si tratta di un metodo inaccettabile": lo sfogo arriva dal primo cittadino di Milano, Beppe Sala, in persona. Il sindaco sarebbe indagato per false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altre persone e induzione indebita a dare o promettere utilità. La prima accusa riguarda la nomina a presidente della Commissione Paesaggio di Giuseppe Marinoni nonostante l’incompatibilità, la seconda si riferisce invece al Pirellino, il grattacielo venduto alla Coima di Manfredi Catella e al centro di un braccio di ferro giudiziario. Entrambe le accuse sono state rigettate da Sala.

"Il Pirellino? L’abbiamo venduto nel 2019 e siamo ancora fermi - ha spiegato il primo cittadino, entrando nel merito della questione -. Sono passati sei anni e i lavori non sono mai partiti. Altro che induzione, è stata una continua discussione perché non abbiamo mai trovato un accordo su quello che potevano fare". Sulla nomina di Marinoni, invece, il sindaco ha detto: "La composizione della Commissione Paesaggio viene gestita da un’apposita struttura del Comune che seleziona i profili e decide i componenti. Il rapporto tra sindaco e commissione è praticamente nullo. Aggiungo che non ho mai avuto il numero di Marinoni".