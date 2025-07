Milano, indagata anche l'ex vicesindaco De Cesaris: l'ultimo macigno sulla sinistra

Continua a regalare grattacapi e imbarazzi alla sinistra l'inchiesta sull'urbanistica a Milano: l'ultima indagata è Ada Lucia De Cesaris, ex vicensindaca, sulla quale pesano sospetti di tentata concussione. Era in giunta dal 2011 al 2015, quando a Palazzo Marino sedeva Giuliano Pisapia, il predecessore di Beppe Sala.

Secondo quanto riporta Repubblica la De Cesaris, molto nota a Milano, è nella lista delle 74 persone indagate dalla Procura di Milano. Ai tempi aveva la delega all'Urbanistica. L'anno scorso era stata perquisita, ma non indagata, nell'ambito dell'inchiesta sui presunti abusi edilizi per un progetto urbanistico di via Lamarmora 23/27. Ora il passo avanti della Procura, dopo che il Tribunale del Riesame, nel respingere la richiesta di De Cesaris di dissequestro dei suoi cellulari, ha scritto che il suo coinvolgimento è "effettivamente meritevole di approfondimento investigativo", anche perché dalle chat agli atti dell'inchiesta appare in rapporti "molto stretti" con l'assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi, uno dei protagonisti della nuova inchiesta e che sarebbe a un passo dalle dimissioni. De Cesaris si dimise a sorpresa dalla carica di vice sindaco nel luglio del 2015 prima della scadenza del suo mandato per "difficoltà insormontabili con parte della maggioranza" che sosteneva la giunta Pisapia.

Proprio in relazione a tutti questi anni di amministrazione ininterrotta di centrosinistra, 14 anni di fila, era arrivato ieri l'attacco di Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia, vice-presidente della Commissione Affari Costituzionali nonché ex vice sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi: "Ritengo che il Partito Democratico, su quanto sta accadendo in ambito urbanistico a Milano, abbia gravi e fondamentali responsabilità. Dov'erano consiglieri, assessori e vertici lombardi del Pd in questi anni? Gli esponenti democratici davanti al fatto che era possibile autorizzare la costruzione di un Palazzo, anche di 20 piani, soltanto grazie alla firma di un funzionario o del presidente di una Commissione, sarebbero dovuti intervenire immediatamente. Al contrario, invece, i Verdi sono stati più attivi nel denunciare anomalie di vario genere sulle vicende urbanistiche. La gravità di questa vicenda non riguarda solo gli ultimi mesi ma arriva abbastanza da 'lontano', visto anche quanto accaduto lo scorso autunno quando è stata perquisita l'ex Assessore e vice Sindaco della Giunta Pisapia Lucia De Cesaris a cui sono stati sequestrati telefono, pc e altri dispositivi, anche se non è mai stata indagata".

"Stiamo parlando - sottolineava De Corato - di eventi di oltre 10 anni fa, nel periodo dal 2011 al 2015 proprio quando il vice Sindaco Dem De Cesaris ricopriva il ruolo di Assessore all'Urbanistica. Ritengo, che il Pd da primo Partito che governa la città dal 2011 a oggi abbia un'oggettiva ed evidente responsabilità su quanto è successo e sta succedendo, perché non è mai intervenuto nel momento e nei modi giusti. E' sempre rimasto in un silenzio consensuale, oltre a non essere stato capace di collaborare con la Procura e tutelare i cittadini durante le varie decisioni importanti che riguardavano Milano. Insomma, i membri, vertici milanesi e regionali dello stesso Partito dovrebbero dimettersi".