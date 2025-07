Milano, dopo Beppe Sala tocca al comunista Majorino? Cosa ci aspetta

Beppe Sala non si dimette: la possibilità viene "scacciata" dal sindaco di Milano nel suo atteso intervento in Consiglio comunale, nel pomeriggio di lunedì 21 luglio. Passo indietro, al contrario, per l'assessore Giancarlo Tancredi, su cui pende una richiesta di arresti domiciliari. Insomma, ad ora il sindaco di Milano, travolto al pari della sua giunta dall'inchiesta sull'urbanistica, tiene il punto e soprattutto la poltrona. Nel suo intervento, duri attacchi alla magistratura: nel mirino le modalità con cui l'inchiesta è diventata di dominio pubblico. Ma quanto accaduto oggi potrebbe essere soltanto l'inizio di una vicenda che, giorno dopo giorno, per Sala potrebbe farsi molto più spinosa. Non c'è nulla di scontato su quel che sarà e su quel che il primo cittadino farà. Ragione per la quale si ragiona su prospettive e scenari sull'imminente futuro politico di Milano. A tal proposito, vi proponiamo l'approfondimento di Lorenzo Mottola pubblicato su Libero di lunedì 21 luglio, prima del Consiglio comunale in cui ha parlato Beppe Sala. Già, cosa sarà di Milano?

Tutti fanno il suo nome e non è mai arrivata alcuna smentita. Pierfrancesco Majorino rappresenta fisicamente quel che aspetta la città dopo le indagini sull’urbanistica. Per il dopo Sala si prepara una coalizione di sinistra-sinistra, con i Cinquestelle a far da farneticante spalla e idee sull’urbanistica all’Adriano Celentano. Il “cambio di passo” invocato dal Pd di fatto è questo: uno stop allo sviluppo edilizio, che devii bruscamente dalla linea tracciata a partire da Gabriele Albertini dai sindaci di questa città: una visione che ha fatto rinascere Milano. Ora ci si avvicina alla fine. Majorino non è l’unico nome che circola, oltre a lui ci sono varie candidature meno “politiche”. Ma il fatto stesso che sia tra i papabili l’eurodeputato Dem, pontiere ideale con i Cinquestelle, è un’indicazione chiara riguardo al percorso.

La storia di Majorino è questa: innanzitutto prima di essere un politico sarebbe un romanziere. E qui ci fermiamo, perché questo quotidiano ha ironizzato fin troppo sul valore delle sue opere, di cui – tanto per dare un’idea – ricordiamo solo alcuni discutibili titoli: Dopo i lampi vengono gli abeti e Togliendo il dolore dagli occhi. In Sorella Rivoluzione descriveva l’assalto della folla inferocita a una redazione in zona Porta Venezia, dove – coincidenza – all’epoca si trovavano gli uffici di Libero. Come mai Majorino non apprezza questo quotidiano?

Forse perché è un comunista, o almeno lo è stato. $ nato nel 1973 e a 14 anni (in terza media...) è corso a iscriversi alla Fgci, federazione dei giovani comunisti. Da lì ha seguito una carriera di bottega (oscura) che l’ha portato a ricoprire varie cariche, consigliere, assessore, europarlamentare e infine sfidante di Attilio Fontana perla poltrona di governatore della Lombardia.