Beppe Sala, la rovinosa gaffe passata in sordina: ride tutta l'aula

Per il sindaco di Milano, Beppe Sala, sono giorni turbolenti a causa dell’inchiesta urbanistica che ha portato agli arresti domiciliari, e poi alle dimissioni, l'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, Giancarlo Tancredi. E, come se non bastasse, il primo cittadino è incappato anche in un goffo intoppo durante il suo discorso al Consiglio comunale, intento a difendere il lavoro della giunta interessata dalle indagini della Procura.

Parlando dei risultati ambientali raggiunti dalla sua giunta, infatti, Sala inciampa con le parole e dice: "Ho una seconda citazione... Lega Lombarda... Legambiente Lombardia". E giù risate in Aula, fragorose e inaspettate.. La prima a ridere, inoltre, è la vicesindaca Anna Scavuzzo. Un fuoco amico che il sindaco forse non si aspettava, anche se perfino Sala si lascia andare a una battuta guardando Alessandro Verri, capogruppo della Lega a Milano: "Scusate, Verri… non volevo”.

Quindi Sala rincara la dose e prosegue così, con un ghigno accennato: "Legambiente Lombardia riconosce... mi piacerebbe lo facesse anche Lega Lombarda, ma prima ascoltate cosa dice Legambiente". Alla fine, Beppe Sala chiude in Aula con una citazione: "Sotto il profilo del consumo di suolo, Milano ha prodotto risultati migliori di altre città e questo è il frutto della rigenerazione urbana e della verticalizzazione, che libera terreno permeabile".

Al culmine del suo discorso e tornando serio, poi, Sala ribadisce con forza: “Ho le mani pulite. Tutto ciò che ho fatto nell'arco delle due sindacature, di cui ho avuto onere e onore, si è sempre esclusivamente basato sull'interesse dei cittadini e delle cittadine. Non esiste una singola azione che possa essere attribuita a mio vantaggio. Se su queste basi la maggioranza c'è, io ci sono con tutta la passione, la voglia, l'amore per la città di cui sono capace". Il Pd, dal canto suo, ha confermato il suo appoggio al sindaco al termine di un incontro avvenuto in serata. Invitandolo, però, a dare "segnali di cambiamento per rispondere ai nuovi bisogni della città".