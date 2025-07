Sesto San Giovanni, incendio in un appartamento: un morto, il sospetto

Un incendio è divampato in un appartamento a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, uccidendo un giovane italiano di 20 anni. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per lui purtroppo non c’era già più nulla da fare. Il rogo è scoppiato nella notte nel suo appartamento al piano terra di un condominio di via Umberto Fogagnolo.

La squadra mobile sta effettuando degli approfondimenti per capire cosa sia successo effettivamente: stando ai primi accertamenti, non si sarebbe trattato di un incidente. L'ipotesi predominante al momento è che dietro le fiamme ci sia stato un gesto doloso. Per questo, si indaga per omicidio. Non viene escluso nemmeno che il giovane sia stato ucciso e che poi siano state appiccate le fiamme.