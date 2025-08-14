Silvana Damato, trovata morta nella vasca da bagno: chiavi sparite, cosa non torna

Una donna di 69 anni è stata trovata senza vita nella sua casa al sesto piano di un condominio nel quartiere Affori, a Milano. Il suo nome era Silvana Damato. Il corpo è stato trovato nella vasca da bagno e presentava lesioni e ferite. A insospettire gli investigatori è il fatto che nell'appartamento non manchi nulla. Cosa che fa escludere una rapina. Al loro posto anche la borsa e il cellulare della proprietaria. L’unica cosa mancante sono le chiavi, le stesse utilizzate per chiudere la porta di casa.

La donna, vedova e con una figlia, è stata trovata morta verso le 19 di venerdì scorso dai pompieri, che per entrare si sono calati dal tetto. A segnalare la scomparsa della 69enne alcuni amici, che la aspettavano al parco per giocare a carte insieme. Sul volto di Silvana, che era fuori dall’acqua per metà, c’erano delle contusioni e delle ferite, analizzate poi durante l’autopsia. Il medico legale, inoltre, ha rilevato anche delle lesioni al collo. Tracce di ferite non letali, ma comunque riconducibili all’azione di una terza persona.