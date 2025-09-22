FdI smaschera i pro-Pal: "L'unica cosa che vi sta a cuore è lo scontro con lo Stato"

Quello che sta accadendo a Milano - così come in altre città italiane - non è nulla di riconducibile a una manifestazione per la pace. In teoria, oggi in tutto il Paese i sindacati hanno proclamato lo sciopero per protestare contro la guerra in Medio Oriente e, in particolare, contro quello che definiscono "un genocidio in Palestina". In pratica i cortei si sono presto trasformati in tentativi di guerriglia urbana. Nella metropoli lombarda, per esempio, i pro-Pal hanno assaltato Stazione Centrale e si sono scontrati con la polizia. In alcuni video che circolano sui social si vedono alcuni "manifestanti" tentare di spaccare delle vetrine con delle transenne.

"Città e stazioni prese d’assalto, attacchi alle Forze dell’Ordine: tutto questo non ha nulla a che vedere con Gaza - ha commentato Fratelli d'Italia su Facebook -. Solidarietà agli agenti in divisa e ai lavoratori rimasti bloccati da sedicenti democratici che predicano pace a parole ma seminano violenza nei fatti. L’unica cosa che avete a cuore è lo scontro con lo Stato".

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha condannato gli episodi di guerriglia urbana in tutto il Paese: "Forze dell’ordine, cittadini e lavoratori 'presi in ostaggio' per ore dall’occupazione di autostrade e stazioni ferroviarie e dalla violenza inaccettabile di centinaia di delinquenti che si professano pacifisti ma che in realtà stanno dando vita a vergognose guerriglie urbane. Da Milano a Roma, passando per Bologna e tante altre città: assistiamo ad azioni che nulla hanno a che fare con La protesta per Gaza e che tutti, e ripeto tutti, dovrebbero condannare. Solidarietà forte, vera, sincera, alle Forze dell’ordine aggredite, ai cittadini e al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ancora una volta vittima di vili minacce".

"Le immagini pesantissime di Milano con centinaia di attivisti Pro Pal - il commento della vicesegretaria della Lega Silvia Sardone -, amici di Hamas e antagonisti di sinistra e centri sociali che assaltano le forze dell'ordine e devastano la Stazione Centrale sono la dimostrazione sempre più evidente dell'odio che proviene da questi ambienti. Questi delinquenti, professionisti dello scontro in piazza e degli attacchi alla Polizia, sono ormai come dei terroristi. Usano qualsiasi occasione per attaccare uomini e donne in divisa e per devastare. È una vergogna, certi gruppi e certi centri sociali andrebbero messi fuori legge, sono ormai degli abbonati al non rispetto delle leggi. Mi chiedo inoltre se queste immagini vergognose aiutino veramente la causa palestinese. Sono invece lo specchio di quello che è la sinistra in questo momento. Violenta, antidemocratica, sempre contro le forze dell'ordine".

Il sindaco Beppe Sala, invece, ha ricordato come in passato le manifestazioni pro-Pal si sono svolte a Milano in maniera pacifica. Non è questo il caso, come ammesso dallo stesso primo cittadino: "Il vandalismo di oggi, causato da frange violente, non trova giustificazione e certamente non aiuta la causa di Gaza. In queste ultime settimane si sono succedute a Milano manifestazioni molto partecipate a difesa della causa Palestinese, sempre in maniera pacifica".