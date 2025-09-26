Davide Lacerenza libero, Giuseppe Cruciani: "Come ha festeggiato la prima sera"

"Libero!!!". L'annuncio è di Giuseppe Cruciani su Instagram: Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari. E per prima cosa si è concesso una serata fuori, sicuramente più sobria di quelle di cui si vantava l'imprenditore viveur e che gli hanno contestato i magistrati di Milano.

Dopo oltre sei mesi da "recluso in casa" torna dunque a respirare il titolare della Gintoneria coinvolto in un'inchiesta dei pm di Milano su un presunto giro di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione è del gip del capoluogo lombardo che ha accolto l'istanza dell'avvocato Liborio Cataliotti. Lacerenza era agli arresti domiciliari dallo scorso 4 marzo. L'inchiesta vede coinvolta anche la socia ed ex compagna di Davide Lacerenza, Stefania Nobile. Nei confronti dell'imprenditore è stato disposto l'obbligo di dimora a Milano. Alla figlia di Wanna Marchi, a fine giugno, erano già stati revocati i domiciliari dopo poco più di tre mesi.