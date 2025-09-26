Davide Lacerenza libero, Giuseppe Cruciani: "Come ha festeggiato la prima sera"

"Libero!!!". L'annuncio è di Giuseppe Cruciani su Instagram: Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari. E per prima cosa si è concesso una serata fuori, sicuramente più sobria di quelle di cui si vantava l'imprenditore viveur e che gli hanno contestato i magistrati di Milano.
Dopo oltre sei mesi da "recluso in casa" torna dunque a respirare il titolare della Gintoneria coinvolto in un'inchiesta dei pm di Milano su un presunto giro di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione è del gip del capoluogo lombardo che ha accolto l'istanza dell'avvocato Liborio Cataliotti. Lacerenza era agli arresti domiciliari dallo scorso 4 marzo. L'inchiesta vede coinvolta anche la socia ed ex compagna di Davide Lacerenza, Stefania Nobile. Nei confronti dell'imprenditore è stato disposto l'obbligo di dimora a Milano. Alla figlia di Wanna Marchi, a fine giugno, erano già stati revocati i domiciliari dopo poco più di tre mesi.
Gintoneria, Lacerenza e Stefania Nobile offrono champagne ai pmHanno chiesto di patteggiare, con il via libera della Procura di Milano, mettendo anche a disposizione come risarcimenti...
L'arresto di Lacerenza aveva sconvolto la Milano mondana by night, illuminando vizi e stravizi di una intera città. Per Lacerenza e Nobile è fissata, per il 15 ottobre davanti alla gip Marta Pollicino, un'udienza per decidere sui patteggiamenti. Col consenso della pm Francesca Crupi, a seguito delle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, Lacerenza, infatti, chiede di patteggiare 4 anni e 8 mesi, mentre Nobile 3 anni di pena. E con risarcimenti da centinaia di migliaia di euro, ossia il valore di bottiglie di champagne e altri alcolici sequestrati nell'indagine. Se il gip darà il via libera all'applicazione delle pene a Lacerenza, dato il pre-sofferto cautelare, rimarranno da scontare meno di 4 anni e potrà chiedere, dunque, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Nobile, invece, che nel 2013 finì di scontare la pena per associazione per delinquere e truffa per lo storico caso delle televendite, con la pena di 3 anni potrà accedere anche ai lavori di pubblica utilità.
"+++Libero!!! - ha scritto Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio 24, pubblicando su Instagram la foto dell'amico - Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari. Da ieri alle 17.30 è tornato in libertà dopo più di sei mesi. Al momento non si può allontanare da Milano. Ieri sera si è concesso una serata in un noto ristorante del centro, per 'festeggiare'. È dimagrito di 22 chili e si sta disintossicando. È un altro Lacerenza, in attesa delle decisioni della magistratura sui procedimenti in corso+++".