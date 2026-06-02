Giuseppe Cruciani smonta Zerocalcare: "Molto meglio loro"

Prosegue la bagarre con Zerocalcare . Dopo David Parenzo è Giuseppe Cruciani a rispondere al fumettista che li ha ritratti nella serie Netflix "Due Spicci". "Ora voglio rispondere al dottor Zerocalcare in questo modo molto semplice, siamo onorati, siamo onorati di essere comparsi, non ce ne frega un ca**o in realtà", esordisce per poi proseguire: "Non ce ne può fregare di meno, non mi metto alcuna medaglia di essere stato disegnato, rappresentato dal signor Zerocalcare nella serie di Netflix".

Da qui la stoccata: "Se l'intento era quello di dire a noi due, beh finirete male, spero che finiate male, cioè a guadagnare due spicci all'Isola dei famosi, il senso era certamente quello, era certamente quello, dico al dottor Zerocalcare che sarebbe anche una bella fine perché proprio non guadagnano due spicci quelli all'Isola dei famosi diciamo, non guadagnano due spicci, se l'intento era quello eh, se l'intento era quello, perché c'è anche un certo snobbismo, no, quelli che fanno l'Isola dei famosi". Non manca dunque la stoccata: "Io preferisco quelli che fanno l'Isola dei famosi a Zerocalcare, di Zerocalcare non me ne fo**e un ca**o, nulla, zero, zero, zero".

Prima di Cruciani era stato Parenzo a rispondere al fumettista con tanto di post su Instagram. "Nella nuova serie di Zerocalcare 'Due Spicci' su netflix c’è una simpatica citazione che riguarda La Zanzara: il nostro 'amico' Zero ci vuole vedere all’Isola dei Famosi a chiedere due 'spicci' …non credo accadrà ma grazie per la citazione. Non condivido nulla del 'Zerocalcare pensiero', in comune abbiamo solo la passione per le grandi Multinazionali americane".