Milano, a Palazzo Marino c'è solo il fantasma di una maggioranza...

Diceva l’insospettabile Agatha Christie che bastan tre indizi per fare una prova. Qui, invece, per dimostrare come la maggioranza di Palazzo Marino sia risicata, spezzettata, sbriciolata, divisa, sminuzzata, traballante, titubante incerta, malferma (insomma: in buona sostanza paralizzata) ce ne sono almeno il doppio. E a metterli in ordine, più o meno cronologico, suonano così. Primo: l’affaire stadio. Quel San Siro/Meazza che s’è salvato per il rotto della berretta (nel senso che ha tirato a campare fino all’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano e Cortina a febbraio- tra l’altro un successione ma mica per meriti meneghini) e che per il resto è stata la prima vera tegola in casa centrosinistra, coi Verdi che, al sindaco Beppe Sala, non gliele han mai mandate a dire in un tiremmolla che è andato avanti per anni, addirittura per (quasi) due consiliature, ed è finito con un via libera alla vendita alle 3 e 44 del mattino, un infuocato mattino di inizio ottobre 2025: «Da domani niente sarà più come prima». Detto fatto.

Secondo: il nodo sull’Urbanistica. Che doveva essere il “Salva Milano” e, invece, ci siamo sciroppati il “sistema Milano”. Per carità, non saremo noi a fare i giustizialisti coi procedimenti degli altri, semmai nel senso che l’inchiesta della procura di via Freguglia è di fatto stata un terremoto per piazza Scala (a farne le spese l’ex assessore Giancarlo Tancredi, da qualche mese ripescato come dirigente nella direzione Cultura) e il balletto sblocca cantieri sì - sblocca cantieri no (loro, per la verità, dicevano “condono” come se fosse una parolaccia) ha interessato addirittura i piani alti della politica nazionale tanto che a lasciare Sala in braghe ditela con la proposta (da lui stesso caldeggiata) in mano è stata la segretaria dem Elly Schlein. Pd spaccato in due, Madonnina pure.