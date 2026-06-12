Milano, in due in monopattino: travolti da un'auto, 18enne morto

Poco dopo la mezzanotte, un monopattino con a bordo due ragazzi si è schiantato contro una macchina in zona Bicocca, a Milano. L'impatto, violentissimo, è costato la vita a un 18enne, Eros Gagliardi , il passeggero del mezzo elettrico, ricoverato d'urgenza all'ospedale Niguarda dove ha poi perso la vita. Il ragazzo alla guida del monopattino non avrebbe rispettato una precedenza e si sarebbe schiantato contro il fianco sinistro di una Kia Picanto, guidata da una 21enne.

I giovani feriti sono stati soccorsi da due ambulanze e due automediche del 118 e trasportati al Niguarda e al San Gerardo di Monza. Non grave la 21enne alla guida dell’auto cosi come non sarebbero gravi le condizioni del 20enne che guidava il monopattino. Fin dai primi momenti sono apparse invece gravissime le condizioni dell’amico che viaggiava con lui, deceduto poco dopo l’una di notte. Eros Gagliardi, che avrebbe compiuto 19 anni ad agosto, non ce l'ha fatta. La giovane alla guida è stata sottoposta agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, risultando negativa a entrambi i test. Né la vittima né l’amico indossavano il casco al momento dell’incidente.