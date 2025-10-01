San Siro, il Pd agonizza. E il centrodestra non riesce ad approfittarne

Il presidente del Milan Paolo Scaroni assicura che il nuovo stadio di San Siro sarà «il più bello d’Europa e forse del mondo». Anche se le sue previsioni dovessero avverarsi, anche se dalle ceneri del Meazza dovesse sorgere un capolavoro immortale, c’è da aspettarsi che comunque per i prossimi 50 anni saremo perseguitati dai nostalgici, da quelli che «questa partita di là l’avremmo vinta», le lacrimucce per le luci di Vecchioni e tutto questo treno di retorica polverosa. Una retorica che sembra incarnata da Gianni Rivera, leggendario calciatore e politico terribile, che ieri annunciava che «se fossi stato io in Consiglio avrei fermato tutto». La verità è che un nuovo stadio serviva e a parte un manipolo di eco-fanatici e reduci grilliniovvero da mezzo campo largo- tutti i partiti convenivano su questo punto. Certo che questo passaggio fondamentale avviene nel peggior modo possibile, sia dal punto di vista pratico che politico. Anche se dalle reazioni non si direbbe.

Sala esulta, ha raggiunto il suo scopo, che era quello di rimanere a galla nella pozza melmosa in cui è finito dopo lo scoppio del caos dell’urbanistica. Il tutto in attesa di trovare una nuova collocazione a fine mandato. «Nella maggioranza non cambia nulla», ha annunciato. Per i Verdi la verità è esattamente opposta, niente sarà più come prima, perfino tra gli amici personali del primo cittadino della “lista Sala” c’è chi gli ha votato contro. Intanto la Procura di Milano annuncia che i magistrati stanno “monitorando” tutte l’operazione. Nulla di buono all’orizzonte. Da qui a fine mandato, la giunta sostanzialmente si limiterà a ritirare lo stipendio. Certo, stavolta anche a destra c’è poco da ridere, i partiti di governo avrebbero potuto e dovuto gestire la pratica in maniera molto diversa, evitando la plateale spaccatura e trovando un accordo su una logica linea comune. Le posizioni non erano così distanti, l’idea che costruire un nuovo impianto fosse giusto era condivisa dai più, purché si facesse in un modo corretto, a prezzi giusti, possibilmente trovando un sistema per preservare almeno una parte del vecchio Meazza. Molto diversa la situazione a sinistra, dove le idee erano totalmente inconciliabili.