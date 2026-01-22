Latisana, 80enne uccide la moglie con un'accetta: poi si toglie la vita

Ancora un fattaccio di cronaca nera in Italia. Un uomo, di 80 anni, ha ucciso la moglie di 78 anni e poi si è tolto la vita. È accaduto questa mattina, giovedì 22 gennaio, a Latisana (Udine). Le indagini sono condotte dai carabinieri che, coordinati dalla Procura di Udine, stanno cercando di delineare i contorni del femminicidio. Non sono al momento noti altri particolari sulla vicenda. Il dramma, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto in ambito domestico, nell'abitazione dove viveva la coppia.
Il personale sanitario, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, dopo l'allarme lanciato al 112, una volta giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano e della moglie. L'uomo avrebbe ucciso la donna colpendo probabilmente al capo e forse con un utensile. La zona è stata posta ovviamente sotto sequestro per consentire a tutti gli accertamenti del caso.
Dalle prime ricostruzioni fatte dai carabinieri di Latisana, sembra che l'anziano abbia ucciso la moglie utilizzando un'accetta, con la quale avrebbe colpito ripetutamente la consorte al capo. Successivamente, l'anziano avrebbe afferrato un coltello e l'avrebbe rivolto contro se stesso, togliendosi la vita. Il dramma familiare è avvenuto nella frazione di Pertegada di Latisana. Non sono stati ancora accertati i motivi del gesto.