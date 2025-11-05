Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina

Milano, 87enne travolto e ucciso sulle strisce pedonali: pirata in fuga

mercoledì 5 novembre 2025
Milano, 87enne travolto e ucciso sulle strisce pedonali: pirata in fuga

1' di lettura

Travolto sulle strisce pedonali in via Bronzetti a Milano: così è morto un 87enne questa mattina, poco prima di mezzogiorno. A investirlo un furgone, il cui conducente è scappato, non fermandosi a prestare soccorso alla vittima. L'anziano non è morto sul colpo. Ferito gravemente, è stato trasportato in ospedale. Ma, purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare. Le sue condizioni sono apparse disperate fin dal primo momento. Ed è morto lì poco dopo. Per ora, invece, ancora nessuna traccia del conducente del furgone che lo ha investito: gli agenti della polizia locale sono al lavoro per rintracciarlo.

Il grave incidente è avvenuto in via Fratelli Bronzetti all’angolo con via Macedonio Melloni, una zona molto frequentata della città. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e anche per cercare di individuare il prima possibile il pirata della strada. Il pedone sarebbe stato travolto e poi trascinato per una decina di metri sul parabrezza di un furgoncino bianco. Il mezzo in fuga è stato comunque ripreso da una delle telecamere della zona, che avrebbe catturato anche la targa del veicolo. Non è escluso, quindi, che potrebbe essere beccato molto presto. 

Ettore Pausini, chi è il pirata che ha ucciso lo zio della cantante

Un 29enne di nazionalità rumeno-moldava, residente a Rimini, si è costituito questo pomeriggio presso gli ...

L'aggressione si poteva evitare? Vincenzo Lanni, per il giudice "non era più pericoloso"

Ros dei Carabinieri Terrorismo islamico, choc in Lombardia: arrestato minorenne "bombarolo"

Orrore puro Accoltellata a Milano, il marito di Anna Laura Valsecchi: "Mi ha detto solo: un pazzo"

tag
milano

L'aggressione si poteva evitare? Vincenzo Lanni, per il giudice "non era più pericoloso"

Ros dei Carabinieri Terrorismo islamico, choc in Lombardia: arrestato minorenne "bombarolo"

Orrore puro Accoltellata a Milano, il marito di Anna Laura Valsecchi: "Mi ha detto solo: un pazzo"

ti potrebbero interessare

1181x700

In Valtellina di corsa tra i vigneti col Wine Trail

Redazione
3072x2048

San Siro venduto a Inter e Milan? Un minuto dopo, aperta un'inchiesta

Redazione
514x370

Accoltellata a Milano, il marito di Anna Laura Valsecchi: "Mi ha detto solo: un pazzo"

Redazione
878x468

Il boom dei bar con cani e gatti per un caffè condito di coccole

Massimo De Angelis