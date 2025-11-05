Milano, 87enne travolto e ucciso sulle strisce pedonali: pirata in fuga

Travolto sulle strisce pedonali in via Bronzetti a Milano: così è morto un 87enne questa mattina, poco prima di mezzogiorno. A investirlo un furgone, il cui conducente è scappato, non fermandosi a prestare soccorso alla vittima. L'anziano non è morto sul colpo. Ferito gravemente, è stato trasportato in ospedale. Ma, purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare. Le sue condizioni sono apparse disperate fin dal primo momento. Ed è morto lì poco dopo. Per ora, invece, ancora nessuna traccia del conducente del furgone che lo ha investito: gli agenti della polizia locale sono al lavoro per rintracciarlo.

Il grave incidente è avvenuto in via Fratelli Bronzetti all’angolo con via Macedonio Melloni, una zona molto frequentata della città. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e anche per cercare di individuare il prima possibile il pirata della strada. Il pedone sarebbe stato travolto e poi trascinato per una decina di metri sul parabrezza di un furgoncino bianco. Il mezzo in fuga è stato comunque ripreso da una delle telecamere della zona, che avrebbe catturato anche la targa del veicolo. Non è escluso, quindi, che potrebbe essere beccato molto presto.