Milano, 15enne accoltellato da un nordafricano: stava sventando una rapina

Ancora una rapina ai danni di un minorenne e, come sempre più spesso accade a Milano, è comparsa una "lama", un coltello. È accaduto nel pomeriggio di oggi in un parchetto in viale Sarca, alla periferia di Milano, non distante del Bicocca Village, un centro commerciale con locali, negozi e cinema. Due quindicenni sono stati avvicinati da un altro giovane che ha mostrato il coltello: "Voglio il tuo giubbotto", ha detto a uno di loro.
L'amico è intervenuto per difenderlo; il rapinatore, a loro dire nordafricano, l'ha colpito due volte: al volto e al torace; è fuggito ed è ricercato dai carabinieri della compagnia Monforte e del Nucleo radiomobile. Il ragazzo è stato ricoverato al Niguarda: è grave ma se la caverà. A Milano sono diventati frequenti gli episodi di minori che usano il coltello per minacciare o ferire le loro vittime. Uno degli ultimi, particolarmente drammatici, era accaduto a dicembre, in via San Gregorio, in pieno centro nella zona di corso Buenos Aires a Milano, storica via di negozi, ancora affollata di gente che stava ultimando lo shopping natalizio. Un gruppo di ragazzi, quasi tutti minorenni, aveva spintonato un quindicenne e lo aveva derubato di tutto: portafogli, il telefono cellulare e persino scarpe e giubbotto. Poi l'avevano costretto ad andare a uno sportello bancomat per prelevare del denaro.
La sua scheda prepagata si era rivelata scarica e l'avevano costretto a chiamare il padre per ricaricarla: "Se non ci metti i soldi lo ammazziamo". L'uomo era riuscito a geolocalizzare il telefono e far intervenire i carabinieri. Erano stati presi in quattro: un ventenne di origini tunisine e tre minorenni, due stranieri e una ragazza italiana di 15, tutti residenti nel Bergamasco. Lo scorso ottobre uno studente di 22 anni della Bocconi era stato ferito in modo grave per rubargli 50 euro: circondato e accoltellato da un gruppo di ragazzi fra i 14 ei 20 anni, In carcere erano finiti tre 17enni e due 18enni, tutti residenti a Monza. In quel caso il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva sottolineato che "la violenza minorile fa segnare una recrudescenza in termini di numeri, ma anche come efferatezza degli episodi".