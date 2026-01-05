Milano, 15enne accoltellato da un nordafricano: stava sventando una rapina

Ancora una rapina ai danni di un minorenne e, come sempre più spesso accade a Milano, è comparsa una "lama", un coltello. È accaduto nel pomeriggio di oggi in un parchetto in viale Sarca, alla periferia di Milano, non distante del Bicocca Village, un centro commerciale con locali, negozi e cinema. Due quindicenni sono stati avvicinati da un altro giovane che ha mostrato il coltello: "Voglio il tuo giubbotto", ha detto a uno di loro.

L'amico è intervenuto per difenderlo; il rapinatore, a loro dire nordafricano, l'ha colpito due volte: al volto e al torace; è fuggito ed è ricercato dai carabinieri della compagnia Monforte e del Nucleo radiomobile. Il ragazzo è stato ricoverato al Niguarda: è grave ma se la caverà. A Milano sono diventati frequenti gli episodi di minori che usano il coltello per minacciare o ferire le loro vittime. Uno degli ultimi, particolarmente drammatici, era accaduto a dicembre, in via San Gregorio, in pieno centro nella zona di corso Buenos Aires a Milano, storica via di negozi, ancora affollata di gente che stava ultimando lo shopping natalizio. Un gruppo di ragazzi, quasi tutti minorenni, aveva spintonato un quindicenne e lo aveva derubato di tutto: portafogli, il telefono cellulare e persino scarpe e giubbotto. Poi l'avevano costretto ad andare a uno sportello bancomat per prelevare del denaro.