Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Milano, 15enne accoltellato da un nordafricano: stava sventando una rapina

di
Libero logo
lunedì 5 gennaio 2026
Milano, 15enne accoltellato da un nordafricano: stava sventando una rapina

2' di lettura

Ancora una rapina ai danni di un minorenne e, come sempre più spesso accade a Milano, è comparsa una "lama", un coltello. È accaduto nel pomeriggio di oggi in un parchetto in viale Sarca, alla periferia di Milano, non distante del Bicocca Village, un centro commerciale con locali, negozi e cinema. Due quindicenni sono stati avvicinati da un altro giovane che ha mostrato il coltello: "Voglio il tuo giubbotto", ha detto a uno di loro.

L'amico è intervenuto per difenderlo; il rapinatore, a loro dire nordafricano, l'ha colpito due volte: al volto e al torace; è fuggito ed è ricercato dai carabinieri della compagnia Monforte e del Nucleo radiomobile. Il ragazzo è stato ricoverato al Niguarda: è grave ma se la caverà. A Milano sono diventati frequenti gli episodi di minori che usano il coltello per minacciare o ferire le loro vittime. Uno degli ultimi, particolarmente drammatici, era accaduto a dicembre, in via San Gregorio, in pieno centro nella zona di corso Buenos Aires a Milano, storica via di negozi, ancora affollata di gente che stava ultimando lo shopping natalizio. Un gruppo di ragazzi, quasi tutti minorenni, aveva spintonato un quindicenne e lo aveva derubato di tutto: portafogli, il telefono cellulare e persino scarpe e giubbotto. Poi l'avevano costretto ad andare a uno sportello bancomat per prelevare del denaro.

Milano, impennata di stupri: ecco quanti sono commessi da stranieri

Nella caserma dei Carabinieri della compagnia di Legnano, in provincia di Milano, ieri mattina è stata inaugurata...

La sua scheda prepagata si era rivelata scarica e l'avevano costretto a chiamare il padre per ricaricarla: "Se non ci metti i soldi lo ammazziamo". L'uomo era riuscito a geolocalizzare il telefono e far intervenire i carabinieri. Erano stati presi in quattro: un ventenne di origini tunisine e tre minorenni, due stranieri e una ragazza italiana di 15, tutti residenti nel Bergamasco. Lo scorso ottobre uno studente di 22 anni della Bocconi era stato ferito in modo grave per rubargli 50 euro: circondato e accoltellato da un gruppo di ragazzi fra i 14 ei 20 anni, In carcere erano finiti tre 17enni e due 18enni, tutti residenti a Monza. In quel caso il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva sottolineato che "la violenza minorile fa segnare una recrudescenza in termini di numeri, ma anche come efferatezza degli episodi".

Milano, chi è la ragazza trovata morta in via Paruta: Aurora Livoli, 19 anni

Grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza, la donna trovata morta ne...
tag
milano

Giovane trovata morta a Milano Aurora Livoli, c'è un indagato per l'omicidio: ecco chi è

Filippo Galbiati Crans Montana, il direttore del ps Niguarda: "Feriti valutati e ricoverati"

Ricorrenza Milano, brindisi di fine anno con le forze dell’ordine alle 18.30 in piazza ex Reale

ti potrebbero interessare

Chiede di riavere la bici, ma il ladro gli stacca un dito

Chiede di riavere la bici, ma il ladro gli stacca un dito

Mic. Fan.
Milano, chi è la ragazza trovata morta in via Paruta: Aurora Livoli, 19 anni

Milano, chi è la ragazza trovata morta in via Paruta: Aurora Livoli, 19 anni

Milano, donna trovata morta in cortile: senza maglietta e con segni sul collo

Milano, donna trovata morta in cortile: senza maglietta e con segni sul collo

Redazione
Beppe Sala-choc: dove vuole far tornare il Leoncavallo

Beppe Sala-choc: dove vuole far tornare il Leoncavallo

Emiliano Dal Toso