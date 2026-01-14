Varese, rom tenta rapina: il padrone di casa lo uccide. Caos in ospedale

Un uomo di 37 anni, residente in un campo nomadi nel Torinese, è morto stamani, mercoledì 14 gennaio, dopo essere stato lasciato da sconosciuti davanti all'ospedale di Magenta, in provincia di Milano, con una profonda ferita d'arma da taglio al petto. L'uomo è stato trasportato all'interno della struttura, dove è morto. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono affidate ai carabinieri.
Si sarebbe introdotto con un complice per rubare in un appartamento di Lonate Pozzolo (Varese) e sarebbe stato colpito dal padrone di casa con un coltello, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri. Anche il padrone di casa, colpito a calci e pugni, è ferito ed è in ospedale. A quanto si è saputo, fuori dall'ospedale di Magenta si sono radunati numerosi amici e conoscenti della vittima, creando qualche problema al personale sanitario. Delle indagini si occupano i carabinieri di Varese e la Procura di Busto Arsizio.
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Varese, alle 11 due uomini, dopo aver scassinato la porta, si sono introdotti in una villa a Lonate Pozzolo per rubare. All'interno dell'abitazione era presente il proprietario di casa che, sentito il rumore, ha sorpreso i due. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale il proprietario ha ricevuto diversi pugni al volto, mentre uno dei due rapinatori é stato colpito da un colpo sferratogli con un coltello dal padrone di casa. A quel punto il ferito e il complice sono scappati velocemente a bordo di un'autovettura condotta da un terzo complice, che li attendeva all'esterno.