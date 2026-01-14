Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Varese, rom tenta rapina: il padrone di casa lo uccide. Caos in ospedale

di
Libero logo
mercoledì 14 gennaio 2026
Varese, rom tenta rapina: il padrone di casa lo uccide. Caos in ospedale

2' di lettura

Un uomo di 37 anni, residente in un campo nomadi nel Torinese, è morto stamani, mercoledì 14 gennaio, dopo essere stato lasciato da sconosciuti davanti all'ospedale di Magenta, in provincia di Milano, con una profonda ferita d'arma da taglio al petto. L'uomo è stato trasportato all'interno della struttura, dove è morto. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono affidate ai carabinieri.

Si sarebbe introdotto con un complice per rubare in un appartamento di Lonate Pozzolo (Varese) e sarebbe stato colpito dal padrone di casa con un coltello, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri. Anche il padrone di casa, colpito a calci e pugni, è ferito ed è in ospedale. A quanto si è saputo, fuori dall'ospedale di Magenta si sono radunati numerosi amici e conoscenti della vittima, creando qualche problema al personale sanitario. Delle indagini si occupano i carabinieri di Varese e la Procura di Busto Arsizio. 

Rapina al campo rom, clamoroso: arrestati 2 poliziotti

Una rapina che ha dell'assurdo. A commetterla? Due poliziotti. Tutto vero. Due agenti del commissariato "Salari...

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Varese, alle 11 due uomini, dopo aver scassinato la porta, si sono introdotti in una villa a Lonate Pozzolo per rubare. All'interno dell'abitazione era presente il proprietario di casa che, sentito il rumore, ha sorpreso i due. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale il proprietario ha ricevuto diversi pugni al volto, mentre uno dei due rapinatori é stato colpito da un colpo sferratogli con un coltello dal padrone di casa. A quel punto il ferito e il complice sono scappati velocemente a bordo di un'autovettura condotta da un terzo complice, che li attendeva all'esterno.

Milano, il Pd premia i rom: casa a 1.500 euro a testa

Una dozzina di famiglie ha già fatto le valigie e ha abbandonato il campo. Un’altra dozzina se ne andr&agra...
tag
rom
milano
rapina

Educazione islamica Milano, liceali in visita alla moschea? "Donazione obbligatoria"

Verso lo sgombero Milano, il Pd premia i rom: casa a 1.500 euro a testa

Momenti indelebili Quell'incontro con Rania di Giordania, non solo icona di stile

ti potrebbero interessare

Milano, liceali in visita alla moschea? "Donazione obbligatoria"

Milano, liceali in visita alla moschea? "Donazione obbligatoria"

Redazione
Milano, il Pd premia i rom: casa a 1.500 euro a testa

Milano, il Pd premia i rom: casa a 1.500 euro a testa

Massimo Sanvito
Hannoun, pro-Pal in piazza per la sua liberazione. Il figlio: "Non ci fermeranno"

Hannoun, pro-Pal in piazza per la sua liberazione. Il figlio: "Non ci fermeranno"

Milano, accoltella un agente? Lui gli spara e lo ferisce: arrestato egiziano

Milano, accoltella un agente? Lui gli spara e lo ferisce: arrestato egiziano

Redazione