Beppe Sala s'inventa il complotto: "Milano? C'è un problema sicurezza, ma..."

"Abbiamo una serie di problemi che hanno anche altre città, ma questa voglia di colpire Milano ha un’origine anche politica che trovo inaccettabile": il sindaco di Milano Beppe Sala torna sul tema della sicurezza gridando al "complotto" e lamentando che la sua città "ha avuto per molto tempo lo stigma della città più insicura, ma i problemi di sicurezza stanno venendo fuori ovunque". Dopodiché ha chiesto ai giornalisti di "essere onesti e raccontarla bene questa città. Ho visto cose obbrobriose in questi giorni, come report falsi sui ricchi di Milano".

Parole, quelle del primo cittadino, che hanno fatto saltare dalla sedia il centrodestra. Secondo il deputato milanese di FdI Marco Osnato, "è proprio un problema psicologico di Sala il voler negare problemi che anche lui ha contribuito a creare a Milano e che solo lui non ha ritenuto di dover considerare e soprattutto risolvere". A detta sua, le dichiarazioni del sindaco dimostrano la necessità che il centrodestra torni a governare la città per "dare queste risposte che per troppo tempo la sinistra, prima con Pisapia e poi con Sala, ha ignorato e non ha dato".