Beppe Sala s'inventa il complotto: "Milano? C'è un problema sicurezza, ma..."

"Abbiamo una serie di problemi che hanno anche altre città, ma questa voglia di colpire Milano ha un’origine anche politica che trovo inaccettabile": il sindaco di Milano Beppe Sala torna sul tema della sicurezza gridando al "complotto" e lamentando che la sua città "ha avuto per molto tempo lo stigma della città più insicura, ma i problemi di sicurezza stanno venendo fuori ovunque". Dopodiché ha chiesto ai giornalisti di "essere onesti e raccontarla bene questa città. Ho visto cose obbrobriose in questi giorni, come report falsi sui ricchi di Milano".
Parole, quelle del primo cittadino, che hanno fatto saltare dalla sedia il centrodestra. Secondo il deputato milanese di FdI Marco Osnato, "è proprio un problema psicologico di Sala il voler negare problemi che anche lui ha contribuito a creare a Milano e che solo lui non ha ritenuto di dover considerare e soprattutto risolvere". A detta sua, le dichiarazioni del sindaco dimostrano la necessità che il centrodestra torni a governare la città per "dare queste risposte che per troppo tempo la sinistra, prima con Pisapia e poi con Sala, ha ignorato e non ha dato".
"Sala ha fallito in tutto e si permette di affermare che ci sia una volontà politica di far del male alla città di Milano - ha commentato il deputato di FdI ed ex vicesindaco di Milano Riccardo De Corato -. E invece dovrebbe pensare alle proprie responsabilità: dalla sicurezza, di cui continua a tenere ancora la delega per sé nonostante siamo la prima città in Italia da anni nell’indice della criminalità, fino ai gravissimi fatti che hanno riguardato l’urbanistica milanese". E ancora: "Dal 2016 ad oggi questa Amministrazione ha causato innumerevoli e gravi disagi a Milano ed è arrivato il momento che il primo responsabile, Sala, faccia la cosa più giusta per i milanesi e cioè dimettersi".
Intanto, il consigliere comunale e segretario provinciale milanese della Lega Samuele Piscina ha ricordato al sindaco che il governo ha fatto la sua parte per la sicurezza a Milano, assegnando alla città "nel triennio 2023-2024-2025 circa 3.500 nuovi agenti delle forze dell’ordine alla Questura e comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza: 2.500 poliziotti, 800 carabinieri e 300 finanzieri". Dunque ha aggiunto: "Davanti a questi numeri è evidente che lo Stato ha fatto e sta facendo la sua parte. Se Milano continua a essere percepita come insicura, la responsabilità non può essere scaricata su Roma, la causa del male di Milano si chiama 'sinistra'".