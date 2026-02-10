Lo spacciatore morto a Rogoredo? Cambia tutto: la scoperta sullo sparo

C’è un tassello che mostra chiaramente quanto l’arma impugnata da Abderrahim Mansouri, morto a Rogoredo raggiunto da un colpo di pistola durante un’operazione antidroga, fosse irriconoscibile. La pistola, sprovvista di tappino rosso e con tanto di logo Beretta è una soft air calibro 6 mm: un giocattolo, ma che all’apparenza risulta indistinguibile da un’arma vera. Ieri mattina c’è stata la perizia sull’arma utilizzata dallo spacciatore, su cui non sono state trovate impronte. Eppure, «il mio assistito ha già affermato di aver spostato l’arma dopo il fatto», spiega il legale Porciani. L’agente aveva ammesso di averla spostata «perché la persona rantolava». Sono state inoltre eseguite plurime campionature su più parti dell’arma per la ricerca di tracce genetiche, che dovrebbero essere disponibili in circa otto giorni.

Riguardo invece al proiettile c’è un elemento che, dai primi rilievi, secondo l’avvocato merita molta attenzione. «Riguardo al proiettile estratto si può sospettare, vista la deformazione e le caratteristiche balistiche, che prima di raggiungere il cranio abbia intercettato un bersaglio intermedio». Il proiettile sarebbe dunque rimbalzato a terra prima di colpire il 28enne. Dai primi rilievi «risulta danneggiato e questo potrebbe significare che lo stesso proiettile ha urtato qualcosa prima di entrare nella testa di Zach». Un fatto che, se confermato, proverebbe che da parte dell’agente non ci sia stata nessuna volontà di uccidere il ragazzo, ma solo «quella di difendersi da una persona che gli stava puntando una pistola addosso». E sarebbe stato impossibile riconoscerla a quella distanza, al buio e con queste caratteristiche che, come abbiamo visto, parlano chiaro.