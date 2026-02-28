Il tram si schianta a Milano, "cosa abbiamo sentito sotto": le parole choc dei passeggeri

Eccolo lì - imponente, ingombrante, quasi maestoso nei suoi 25 metri e tre carrozze comunicanti - fermo in mezzo all’incrocio con il muso che entra nella vetrina di un ristorante e l’ultimo vagone, alle spalle, con i finestrini divelti e il tetto accartocciato su stesso. E poi sangue, sangue e ancora sangue sui binari e, poco più in là, i feriti avvolti dalle coperte isotermiche che vengono assistiti in attesa delle ambulanze. Ti ritrovi di fronte a questo scenario apocalittico nel centro di Milano- dove la gente va a fare shopping, a due passi dalle fermate della metropolitana di Porta Venezia e in una elegante e storica via residenziale come Vittorio Veneto - e ti sembra tutto impossibile. Surreale. Già, forse proprio perché sei sul posto e respiri l’aria pesante del dramma è difficile farsi una ragione per una tragedia di queste portate - due morti e 49 feriti causata dal tram più moderno (il “Tramlink” che è in circolazione da solo un anno), il mezzo cittadino considerato più sicuro che, essendo vincolato alle rotaie, non ci fa paura nemmeno quando ci sfiora mentre passeggiamo.

«Io sono milanesissimo e le dico una cosa: negli ultimi 70 anni, da quando ero un ragazzino, non ho mai visto e non ricordo un incidente così, per gravità e proporzioni». Danilo Sarugia è ancora sconvolto e risale sulla bicicletta per tornare a casa, dopo essere accorso qui perché la moglie era uno dei passeggeri del tram maledetto. «Rosanna l’hanno ricoverata al Fatebenefratelli, è sotto shock e ha una botta al costato. Cosa mi ha raccontato? Che non andavano particolarmente veloci, ma all’improvviso il tram ha sbandato e lei si è ritrovata addosso gli altri passeggeri». Sì, è successo tutto in un attimo e nessuno, sul mezzo, si è reso conto di quanto stesse accadendo. «Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato e siamo stati tutti sballottati spiega una donna che era sul mezzo - Il tram ha virato, ha preso una certa velocità e ha colpito un edificio. Ero salita alla fermata prima, quella di Repubblica, ero in piedi vicino all'autista. Mi sono venuti tutti addosso». E ancora. «Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme con gli altri passeggeri. È stato terribile- racconta un ragazzo - Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma la persona accanto a me perdeva sangue dalla testa». Lo schianto contro l’edificio, poi, è stato devastante.

«Sembrava ci fosse il terremoto, sono stati momenti tragici», ricorda la portinaia del civico 18, il palazzo contro cui il tram ha finito la propria corsa. «Io ho sentito un rumore assordante e una botta pazzesca che ha fatto tremare tutto per parecchio tempo», aggiunge un’inquilina ancora sconvolta. Incredulità, sconcerto, stupore. La zona è tutta transennata, ma - sia ai due lati di via Veneto che dall’alto dei Bastioni - tra giornalisti, operatori tv e curiosi è pieno di gente che fa domande, dà riposte, azzarda scenari. «Ormai non puoi stare tranquillo nemmeno a piedi», borbotta un pensionato rivolgendosi all’amico, il quale si lancia in una serie di ipotesi: «Si sarà sentito male il conducente perché ha tirato dritto alla fermata precedente. Oppure c’è stato un guasto visto che nei giorni scorsi stavano facendo dei lavori. Certo, si è rischiata una strage». Sì, perché questa zona è sempre molto frequentata e, proprio all’incrocio con via Lazzaretto, ci sono una palestra, un bar, un ristorante e poi, poco più in là, un supermercato. «E immaginati cosa sarebbe successo se lo schianto si fosse verificato un paio d’ore più tardi, all’orario dell’aperitivo», sussurra una signora al telefono.

Milano, "ho avuto un malore": cosa c'è dietro lo schianto del tram "Mi sono sentito male, ho avuto un malore": è quanto avrebbe detto il conducente del tram deragliato og...