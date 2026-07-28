Concita De Gregorio, "assalto al Colle": Repubblica in tilt per Meloni (e Mattarella)

"L’assalto al Colle è in atto": inizia così l'ultimo editoriale su Repubblica di Concita De Gregorio, secondo cui sarebbe in corsa una vera e propria guerra per il cambio della guardia al Quirinale, quando scadrà il mandato di Sergio Mattarella. Provando a immaginare come andranno le politiche del 2027, la giornalista scrive che la sicurezza "è il tavolo su cui si gioca la partita delle prossime elezioni e il nuovo duce se la è intestata subito, più efficacemente del suo sbadato mentore. È una corsa al peggio, i sondaggi sono implacabili: il generale arriverà oltre il 10, forse al 12. Potrebbe. Dipende. Da cosa? Dipende da come Giorgia Meloni muoverà il suo esercito, in primo luogo: non potrà farne a meno, dovrà venire a patti con lui, ma prima e intanto, in campagna elettorale, dovrà mostrarsi distinta, distante".

La partita più grande però, prosegue Concita, sarebbe quella del Colle, con l'obiettivo di farci arrivare un esponente di destra. Per la De Gregorio, l'intenzione del centrodestra di spingere per uno dei suoi al Quirinale si classifica addirittura come un "assalto". Secondo lei, inoltre, lo scenario non può realizzarsi perché "la Costituzione è antifascista: bisognerebbe che gli eredi del fascismo storico e/o i nuovi e più giovani protagonisti del fascismo del nuovo millennio giurassero rinnegando la propria matrice originaria. Difficile, quando esponi vessilli della Decima Mas e porti al collo aquile e croci di quella tradizione. Ma tutto si può fare, tutto possono fare per la partita grande. Mentire, dissimulare, persino momentaneamente abiurare: che volete che sia, sono solo parole. Durano un attimo".