Atm, le chat con le foto delle donne e i commenti sessisti: c'è un indagato. E il Pd attacca Vannacci

Mentre l'azienda ha fatto scattare una indagine interna e le autorità, a cominciare dal sindaco dem Beppe Sala, auspicano punizioni esemplari in caso vengano accertati dei reati, infuria la polemica politica.

C'è almeno un indagato per accesso abusivo a sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi Atm , l'azienda dei trasporti milanesi. Sono in corso perquisizioni nell'inchiesta della Polizia locale, coordinata dalla Procura diretta da Marcello Viola. Nel mirino delle perquisizioni sei dipendenti di Atm coinvolti nel caso della chat "Staff Ticinese" .

A sinistra, è Pierfrancesco Majorino, uomo forte del Partito democratico in Lombardia e possibile candidato sindaco alle elezioni come erede di Sala, ad approfittare della vicenda Atm per scagliare un violento attacco contro il generale Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, al classico grido "patriarcato!".

"Vannacci dice quelle schifezze sui femminicidi. Alcuni lavoratori di Atm giocavano con il corpo delle donne attraverso una chat, scambiandosi immagini divertiti e con la bava alla bocca. Sono due cose che si alimentano reciprocamente. Il comportamento scellerato e gravissimo di un gruppo di maschi contro ragazze e donne presenti sui mezzi pubblici e una parte di politica che sminuisce senza pudori la gravità della violenza degli uomini sulle donne: è il patriarcato spiegato bene", scrive il capogruppo Pd in Regione Lombardia sulle sue pagine social.

"Modelli culturali e comportamenti che hanno sempre come oggetto e preda le donne e il corpo delle donne. Non si può mai far finta di niente - aggiunge Majorino - e i primi a mostrare sdegno, a richiedere una reazione forte e a praticare il rifiuto di tutto questo schifo dobbiamo essere noi: gli uomini".