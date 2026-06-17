Milano, 25enne dominicana trovata senza vita in hotel: l'ipotesi-choc sulla morte

Una donna di 25 anni, originaria della Repubblica Domenicana, è stata trovata morta questa mattina, mercoledì 17 giugno, nella stanza di un hotel a Cinisello Balzamo, nel Milanese. A fare la scoperta è stato un dipendente della struttura, che poco dopo le 10.30 è entrato nella stanza per fare le pulizie. Nella stanza sono ancora in corso i rilievi della polizia. Sul posto - a quanto apprende l'Adnkronos - è intervenuto anche il medico legale per una prima ispezione. Una delle ipotesi è che la vittima sia morta per overdose. Proseguono le indagini per capire se qualcuno fosse in stanza con la 25enne, regolare in Italia.