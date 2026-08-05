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Se al Policlinico operano anche i robot

L'ospedale sarà il primo pubblico in Italia a dotarsi di due nuovi sistemi robotici di ultima generazione destinati a entrare progressivamente nel nuovo hub chirurgico
di Chiara Calarcomercoledì 5 agosto 2026
Se al Policlinico operano anche i robot

1' di lettura

Il Policlinico di Milano compie un nuovo passo verso la chirurgia del futuro. L’ospedale sarà il primo pubblico in Italia a dotarsi di due nuovi sistemi robotici di ultima generazione provenienti dalla Cina, destinati a entrare progressivamente nel nuovo hub chirurgico del padiglione Sforza. Le piattaforme affiancheranno quelle già in uso e saranno integrate con imaging avanzato, chirurgia mininvasiva e strumenti digitali, con l’obiettivo di rendere gli interventi sempre più precisi e sicuri. I nuovi robot saranno impiegati in diversi ambiti, dalla chirurgia addominale all’urologia, passando per ginecologia, chirurgia toracica ed epatica, ampliando la capacità operativa della struttura. L’investimento conferma la volontà del Policlinico e di Regione Lombardia di puntare sulle tecnologie più innovative, aprendosi anche ai nuovi mercati internazionali. Il futuro padiglione Sforza ospiterà 26 sale operatorie progettate per integrare robotica e tecnologie digitali, segnando un’evoluzione significativa per la sanità pubblica.

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