Milano, rapina una 82enne e la scaraventa a terra: arrestato 42enne marocchino

Per rapinarla l'aveva fatta cadere a terra nella stazione della metropolitana milanese Primaticcio, tanto che la donna, 82 anni, aveva subito numerose fratture costali e vertebrali, con una prognosi di 60 giorni La Polizia di Stato ha ora sottoposto a fermo un marocchino di 41 anni per rapina aggravata L'episodio risale al 22 luglio scorso, quando, intorno alle ore 13, la vittima, attraversando il mezzanino della stazione, era stata avvicinata da uno straniero con il pretesto di una richiesta di indicazioni. Subito dopo l'uomo l'aveva afferrata al collo e spinta contro una parete nel tentativo di strapparle una collana. L'anziana aveva provato a resistere ma l'aggressore l'aveva fatta cadere a terra riuscendo a impossessarsi di un gioiello in oro con dei brillanti, dal valore di circa diecimila euro, per poi fuggire verso l'uscita.

Le immagini dell'impianto di videosorveglianza Atm hanno consentito agli investigatori di ricostruire l'intera sequenza dell'aggressione e di individuare la corporatura e alcuni elementi caratteristici dell'abbigliamento utilizzato dall'autore del reato. La svolta investigativa il 17 agosto, quando i Falchi della Squadra Mobile, nel corso del loro pattugliamento hanno visto un uomo la cui corporatura ricordava molto quella del soggetto autore della rapina. L'intuizione confermata da approfondimenti svolti in stretto raccordo con il pm di turno della Procura di Milano.