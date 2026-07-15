Pd, Lorenzo Pacini-choc: "Se non vinciamo alle urne, ci sono le armi"

«Noi non siamo oscurantisti. Noi i fascisti li combattiamo alle urne e poi a un certo punto se serve, se servirà, coi fucili. E così vi abbiamo sconfitto in modo definitivo». Testo e musica di Lorenzo Pacini, 30 anni, assessore al Verde, alla Casa e alle Politiche Giovanili del Municipio 1 di Milano, ovvero il centro-centro, pro-Pal, anti-Suv, comunista iscritto al Pd. Alla Zanzara, il Mamdani meneghino autocandidato a sindaco della città al grido di “rivoluzione” e a suon di anguriate di quartiere ha sbroccato. E pure forte. «Siete già stati sconfitti una volta e verrete sconfitti altre mille volte. Bisogna capire quanto tempo potrete ancora parlare e dire le vostre stronzate, finché a un certo punto verrete fermati. Secondo me democraticamente, finché c’è la democrazia, poi ci sono altri modi per ricacciarvi indietro. E l’abbiamo fatto una volta e abbiamo vinto», ha poi rincarato la dose inneggiando ai partigiani, seppur la guerra sia finita da ottant’anni.

Cosa dirà il suo partito? Da Elly Schlein in giù, c’è qualcuno tra i dem che sposa la violenza, pure armata, contro i fantomatici fascisti, sbandierata da Pacini? Che poi, chi si intende per fascisti? Gli esponenti della destra italiana? O i politici che semplicemente non seguono la dottrina dell’antifascismo militante? I vertici del Partito democratico prenderanno le distanze oppure faranno finta di nulTrentenne, piddino, assessore del Municipio 1 di Milano a Verde, Casa, Giovani, Edilizia Scolastica. Si è auto-candidato sindaco lanciando il progetto civico “La Rivoluzione di Milano”: vuole le primarie di coalizione la come da manuale? Non si tratta di un simpatizzante a cui è scappata la frizione ma di un nome pronto a giocarsi le sue carte in caso di primarie alle prossime Comunali. A Milano, la capitale finanziaria del Paese, non in una sperduta frazione di campagna.