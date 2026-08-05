Milano, Pierfrancesco Majorino spaventato dai disastri del Pd

«Io candidato? Ne parliamo tra qualche settimana, a settembre». È il segreto di Pulcinella quello di un Pierfrancesco Majorino aspirante candidato sindaco. Tanto che ieri ha rilasciato l’ennesima intervista - questa volta all’Adnkronos - in cui parla da candidato. Il dato positivo che emerge è che il baffo dem si è finalmente reso conto dell’emergenza sicurezza in città. Certo, le sue sono parole che mirano più ad attaccare governo e Regione, ma perlomeno sembra esser superata la fase in cui il Pd insisteva nel raccontare ai cittadini che tutto andava bene perché negli anni è sceso il numero di omicidi.

Nel suo colloquio con l’Adn, Majorino è netto: «I temi da affrontare sono quelli della sicurezza, della casa, della mobilità, delle trasformazioni urbane». Insomma, tutti ambiti in cui ha fallito l’attuale amministrazione. Dalle periferie abbandonate a loro stesse, al blocco dei cantieri (con migliaia di famiglie lasciate per casa). Dalla mobilità tutta piste ciclabili e lotta ai parcheggi, alla creazione compulsiva di piazza tattiche e colate di cemento (vedi largo Augusto, piazza Sant’Agostino e tante altre vie). Ma si sa, in campagna elettorale tutti scoprono mille soluzioni e invocano discontinuità (pure da loro stessi).