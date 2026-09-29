Milano, segue e molesta una 22enne in un parco: ecco chi è l'orco

Ancora un episodio di violenza sessuale nelle nostre città. Questa volta è accaduto nel milanese. Un 23enne di origini marocchine è stato arrestato per violenza sessuale dai carabinieri a Gorgonzola, nel Milanese. Il giovane, ieri - lunedì 28 settembre -, ha molestato nei pressi del parco comunale una 22enne che stava passeggiando con un bambino. Prima ha iniziato a seguirla e poi le ha rivolto apprezzamenti insistenti e non graditi. Quindi ha iniziato a molestarla fisicamente. Le avrebbe infatti accarezzato più volte la schiena senza il suo consenso.

La giovane ragazza, però, è riuscita a chiedere aiuto ad alcuni passanti. Questi hanno subito avvertito la Centrale operativa dei Carabinieri di Pioltello. Poco dopo è intervenuta una pattuglia delle forze dell'ordine che ha subito individuato il 23enne nordafricano, che era ancora nelle vicinanze della donna. Dopo le formalità del caso, lo straniero è stato accompagnato alla casa circondariale San Vittore di Milano, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa dell’udienza di convalida.