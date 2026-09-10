Matteo Perego, chi è il candidato per Milano cresciuto tra il Cav e Armani

L’attacco è sulle piazze tattiche, ma la mossa è strategica. Perché mai il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago è intervenuto al Tg4 e, anziché parlare di navi da guerra e Ucraina, ha sentenziato che «la sinistra a Milano si è persa, non cura il territorio e che le 63 piazze tattiche inserite nel progetto urbanistico hanno il solo scopo di attrarre criminalità e degrado?». Perché è vero, certo. Ma soprattutto perché Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno trovato la quadra sul suo nome come candidato sindaco del centrodestra per il capoluogo lombardo. Per l’ufficializzazione occorre aspettare il via libera anche della Lega, che aveva alzato la bandiera identitaria di Silvia Sardone, forte nelle periferie, e di Maurizio Lupi, l’eterno papabile, preparato e concreto, tuttavia chiamato ancora una volta al passo indietro. Il leader di Noi Moderati è stato spinto a lungo dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, ma poi si è scelto diversamente, anche grazie ai calorosi consigli del ministro Guido Crosetto, che di Perego è il capo al ministero.

Milanese doc, tanto che l’antenato Gaetano già nel Settecento era un’autorità cittadina e il trisavolo Giuseppe fondò nel 1880 lo storico cappellificio Cambiaghi, Perego ha il pedigree per sfidare tanto Pierfrancesco Majorino in Sarfatti quanto Mario Calabresi, gli aspiranti successori di Beppe Sala del campo largo. «La sinistra investe più sui centri d’accoglienza che sul welfare per chi ha pagato le tasse una vita e contribuito a costruire la città», è l’esordio dell’ex parlamentare azzurro, un filosofo con doppia specializzazione economica all’Università Bocconi. Profilo moderato, secondo le tradizioni della casata forzista, ma indiscutibilmente deciso nell’affondo. Le «colate di cemento senza verde né visione», stile centro Bonola anni Settanta, rivendicate dall’amministrazione uscente e «gli alberi che muoiono appena piantati per mancanza di manutenzione», strana idea di riqualificazione urbana, sono il suo cruccio. Regalare a Milano, anzi alla città metropolitana, uno statuto speciale, come ha Roma, che le consenta agevolazioni fiscali nell’impiego delle risorse e un impiego della polizia locale in interazione con l’esercito in modo da restituire sicurezza alla popolazione sono i suoi sogni inconfessati.