Milano, calci e pugni al rabbino: l'aggressore subito liberato dal giudice

Emergono informazioni sempre più dettagliate sui tre giovani che nella giornata di ieri, mercoledì 16 settembre, hanno brutalmente aggredito un rabbino sessantenne che stava tranquillamente aspettando l'autobus a Milano, nella zona di Bande Nere. Gli aggressori sono tutti nati in Italia, ma sono di seconda generazione - due di origine tunisina e uno di origine marocchina - e hanno tra i 19 e i 22 anni.

Vivono nell'hinterland di Milano e sono già noti alle forze dell'ordine per alcuni reati minori, soprattutto rapine avvenute nei confronti di coetanei. Uno di loro - un 20enne di origine tunisina - era stato arrestato dalla Digos in quanto, secondo gli inquirenti, era stato lui ad aggredire fisicamente il rabbino prendendolo a calci. Tuttavia, nella giornata di oggi, 17 settembre, il Tribunale di Milano ha ordinato la sua scarcerazione, accogliendo la richiesta di misura cautelare chiesta dal pubblico ministero, che ritiene sufficiente l'obbligo di presentazione alla polizia. Il giovane dovrà ora affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre.