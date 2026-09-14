Milano, "già segnalato, eravamo terrorizzati": crolla un albero e ferisce tre passanti, uno è grave

Crolla un albero in piazza Risorgimento, in pieno centro a Milano, e colpisce tre passanti ferendoli. Uno di loro ora sarebbe in gravi condizioni, mentre gli altri due sarebbero stati soccorsi dal 118 per ferite lievi. È successo poco prima delle 10 di lunedì 14 settembre. Le radici dell'albero si sarebbero strappate all'improvviso. Subito sul posto sono giunti, oltre ai soccorsi sanitari, anche i vigili del fuoco, la polizia e la polizia locale. Secondo le prime informazioni, come riporta il Corriere della Sera, i feriti sarebbero due uomini di 21 e 41 anni e una ragazza di 20 anni. Per fortuna, comunque, al momento nessuno di loro si troverebbe in pericolo di vita. Anche se le condizioni di uno sarebbero particolarmente serie.

Arrivati sul luogo del crollo, i vigili del fuoco hanno immediatamente liberato i passanti tagliando il tronco con le motoseghe. Ora invece sono in corso le verifiche per capire cosa sia accaduto, anche perché questa mattina non c'era maltempo in città. Bisognerà chiarire, dunque, se l’albero, un bagolaro, fosse malato o se le piogge delle ultime settimane possano aver influito sull'improvviso sradicamento. Questa seconda ipotesi, tuttavia, non reggerebbe granché dal momento che da giorni ormai non si registrano né vento né precipitazioni a Milano.