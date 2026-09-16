Milano, rabbino riempito di botte alla fermata del bus: "Sono stati tre arabi"

Un rabbino sessantenne è stato picchiato e insultato, a Milano, da tre uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano. "Una cosa così violenta non è mai successa. Lo hanno preso a calci e pugni, gli hanno tolto il cappello, lo hanno calpestato e gli hanno sputato addosso. Da quello che mi hanno riferito si tratterebbe di tre persone di origine araba", ha raccontato all'ANSA. La polizia, che indaga su quanto accaduto dopo la denuncia del rabbino, avrebbe già individuato gli aggressori.

"Mi vergogno del mio Paese se posso dirlo", ha proseguito Meghnag. "Mi vergogno per quello che sta succedendo - ha aggiunto -, adesso è facile dire che quei tre uomini sono stati presi dalle forze dell'ordine ma quanto possono stare in giro per controllare che queste cose non accadano?". "Lui aspettava solo il bus e lo hanno riconosciuto da come era vestito", ha concluso.