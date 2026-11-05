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Milano, aggredito e rapinato in metro: due egiziani in manette

giovedì 5 novembre 2026
Milano, aggredito e rapinato in metro: due egiziani in manette

1' di lettura

Lo hanno preso a pugni e gli hanno spruzzato dello spray al peperoncino al volto. Tutto ciò per una collanina che portava al collo. Vittima della rapina - avvenuta lunedì 14 settembre nella stazione della metropolitana Brenta sulla M3 - un uomo di 56 anni. A colpirlo ripetutamente due cittadini egiziani di 21 anni, entrambi rintracciati e arrestati dalle forze dell'ordine.

I giovani avevano colpito ripetutamente il 56enne alla testa per poi strappargli la collanina dal valore di circa mille euro. I due gli avevano poi spruzzato dello spray urticante al volto ed erano fuggiti, facendo perdere le proprie tracce.

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Grazie alle immagini delle telecamere a circuito chiuso della metropolitana e al sistema di riconoscimento facciale Sari, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Mecenate sono riusciti a risalire agli aggressori. Fondamentale, per rintracciarli, anche il monitoraggio dei profili social e l’individuazione fotografica effettuata dalla vittima.

Il primo dei due è stato rintracciato venerdì 30 ottobre. Il giovane è stato fermato nei pressi del Commissariato di Bonola, dove si recava regolarmente per l'obbligo di firma. Durante la perquisizione gli è stato trovato addosso uno spray al peperoncino. Il complice è stato fermato il giorno successivo, 31 ottobre: attualmente si trova nel carcere di Milano San Vittore poiché arrestato pochi giorni prima per un'altra rapina. 

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