Milano, aggredito e rapinato in metro: due egiziani in manette

Lo hanno preso a pugni e gli hanno spruzzato dello spray al peperoncino al volto. Tutto ciò per una collanina che portava al collo. Vittima della rapina - avvenuta lunedì 14 settembre nella stazione della metropolitana Brenta sulla M3 - un uomo di 56 anni. A colpirlo ripetutamente due cittadini egiziani di 21 anni, entrambi rintracciati e arrestati dalle forze dell'ordine.

I giovani avevano colpito ripetutamente il 56enne alla testa per poi strappargli la collanina dal valore di circa mille euro. I due gli avevano poi spruzzato dello spray urticante al volto ed erano fuggiti, facendo perdere le proprie tracce.