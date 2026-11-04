Milano, manager seviziato per anni dalla moglie: "Mi costringeva a mangiare nella ciotola del cane"

Un manager della finanza di 51 anni ha raccontato e denunciato di essere stato seviziato dalla moglie per anni. Di qui un'inchiesta per maltrattamenti, lesioni personali aggravate dalle sevizie e dalla crudeltà e circonvenzione d'incapace, e la richiesta di rinvio a giudizio per la donna da parte del pm di Milano. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'ormai ex moglie e socia dell'imprenditore si sarebbe anche trasferita 200mila euro sul proprio conto.

L'uomo sarebbe riuscito a scappare dalla donna il 9 ottobre del 2024, quando fu visto nel golfo di Saint-Tropez mentre si nascondeva tra i vicoli del porto. Dopo essersi rifugiato in un albergo ed essere svenuto, fu portato in ospedale. E lì si constatò che il suo peso fosse di soli 53 chili. "Deperimento organico" la diagnosi, con un referto che parlava di "condizioni igieniche precarie", bruciature di sigaretta in testa, sulle braccia e altre parti del corpo.