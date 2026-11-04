Partono le scarcerazioni dei teppisti di Milano

Le scarcerazioni iniziano a fioccare, le misure cautelari vengono alleggerite e alcune accuse perdono consistenza. A poco più di due settimane dagli scontri che il 17 e 18 ottobre hanno trasformato il centro di Milano in un campo di battaglia, diversi giovani arrestati sono tornati in libertà. Il caso più recente riguarda un 24enne passato dal carcere ai domiciliari, fino alla scarcerazione del 2 novembre scorso. A sollecitarla è stata proprio la Procura, dopo nuovi accertamenti che hanno sconfessato la ricostruzione iniziale.

LA RICOSTRUZIONE

Il ragazzo, assistito dall’avvocato Guido Guella, era finito in manette il giorno della guerriglia. Secondo l’accusa, avrebbe ostacolato alcuni poliziotti impegnati a fermare un minorenne, partecipando a una colluttazione durante la quale un agente aveva riportato la frattura di alcune costole. Il gip Fabrizio Filice aveva convalidato l’arresto, escludendo però che vi fossero indizi di una sua partecipazione alle devastazioni e ai saccheggi. La difesa aveva contestato fin dall’inizio quella ricostruzione e la pm Giovanna Cavalleri aveva disposto ulteriori accertamenti. È stato proprio uno degli agenti feriti a fornire il chiarimento decisivo: ricordava il giovane mentre protestava, ma non era in grado di attribuirgli con certezza le lesioni. Dagli approfondimenti è emerso che il 24enne, già immobilizzato, si sarebbe divincolato facendo cadere alcuni poliziotti. Un comportamento che il giudice ha distinto dalla partecipazione volontaria a un’aggressione collettiva.