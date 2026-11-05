Milano, devastazioni 17 ottobre: 6 minori tornano liberi, uno finisce in comunità

Come volevasi dimostrare: liberi tutti. Un minorenne ha lasciato il carcere per approdare in comunità e altri sei sono tornati liberi non essendo più attuali le esigenze cautelari. Questo è quanto è stato comunicato, in una nota, dal Paola Ortolan presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, in merito alle richieste di Riesame sugli arresti nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre quando in città si sono verificati devastazioni e saccheggi di negozi.
In particolare, nella giornata di ieri, mercoledì 4 novembre, si sono tenute le prime udienze e oggi i giudici del Riesame hanno depositato i dispositivi (le motivazioni arriveranno solo nei prossimi giorni) con i seguenti esiti: "Per tre ragazzi sono state revocate le misure della permanenza in casa valutando non più attuali le esigenze cautelari; per tre ragazzi sono state revocate le misure applicate del collocamento in comunità e per un ragazzo è stata sostituita la misura cautelare del carcere con il trasferimento in comunità".
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Per un ragazzo (già scarcerato dal gip perché riconosciuto erroneamente indicato quale responsabile) "l'ordinanza di applicazione della misura cautelare è stata annullata ed è stata disposta la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione attesa l'impugnazione anche della convalida dell'arresto".