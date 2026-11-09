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Attacco hacker alla Dia? Annunciato il furto di oltre 300 file

lunedì 9 novembre 2026
Attacco hacker alla Dia? Annunciato il furto di oltre 300 file

1' di lettura

Sono attualmente in corso le verifiche su un cyberattacco alla Direzione investigativa antimafia. Quest'ultima, secondo un annuncio apparso nelle scorse ore sul dark web, avrebbe subito l'esfiltrazione di dati per 222 MB di dati e 302 file, ora in vendita. Ma il presunto furto di dati non è stato confermato dalle autorità. A vendere i dati sarebbe un utente, 'weykofa', che chiederebbe di essere pagato in bitcoin e Monero, come mostrano post sui social. L'account dark web informer su X riporta che i 302 file riportati includono intelligence su 25 gruppi di crimine organizzato, dossier operativi e registri di indagine, intelligence relativa a Europol e corrispondenza Ue, fotografie inedite di raid e comunicati stampa sotto embargo e statistiche interne, registri del personale e documenti finanziari.

Si tratta - spiega l'Adnkronos - di capire se le informazioni rivendicate come sottratte siano effettivamente dati non pubblici oppure contenuti già disponibili online. Se i dati fossero già pubblici, non si tratterebbe di una reale esfiltrazione. Diverso invece il caso in cui per i cybercriminali fosse stato possibile accedere a contenuti riservati, come comunicazioni interne o documenti non destinati alla pubblicazione.

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