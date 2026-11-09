Fabregas smentisce Marchegiani: "Non è andata così". Gelo in studio

Marchegiani aveva osservato come Fabregas avesse scelto di stringere i centrocampisti, lasciando agli esterni il compito di affrontare Dimarco e Spence nell’uno contro uno: "Per assurdo sono state due sovrapposizioni che avete pagato, perché in realtà i due gol sono venuti con due sovrapposizioni, uno a destra e uno a sinistra", aveva detto l’ex portiere. La replica dello spagnolo è stata immediata: "No, i due gol sono arrivati perché abbiamo perso dei palloni che non perdiamo mai".

Cesc Fabregas non contesta la superiorità dell’Inter, ma corregge la lettura di Luca Marchegiani sui due gol che hanno deciso la sfida di San Siro. Nel dopo partita, l’opinionista di Sky Sport aveva individuato nelle sovrapposizioni sulle fasce la chiave delle reti nerazzurre, arrivate con Pio Esposito e Marcus Thuram nei primi venti minuti. Una ricostruzione che non ha convinto l’allenatore del Como, intervenuto direttamente per spiegare un’altra dinamica.

Per Fabregas, dunque, il problema non è stato principalmente il movimento degli esterni interisti, ma la gestione del possesso da parte dei suoi giocatori. L’Inter, secondo il tecnico, ha trovato terreno ideale per colpire negli spazi, sfruttando una delle sue armi migliori: le ripartenze. "Sono bravi in tante cose, però sono devastanti in contropiede — ha aggiunto lo spagnolo — Quando tu perdi palloni così e lasci spazio a loro per correre, con un Thuram in formissima e un Dimarco con una qualità eccezionale, tu la paghi”.

Fabriegas ha anche richiamato un dato che fotografa solitamente la qualità del gioco del Como: una precisione nei passaggi compresa tra il 91 e il 92 per cento. Contro l’Inter, però, la sensazione è stata quella di una squadra insolitamente imprecisa, anche se il dato finale si è attestato comunque intorno al 91 per cento. A pesare, evidentemente, sono stati soprattutto gli errori commessi in momenti delicati della partita: ”L’Inter è stata molto meglio di noi, ha dimostrato un’altra volta che sono a un livello superiore e dobbiamo accettarlo".