Senaldi sbotta a L'Aria che tira: "Lasciatemi finire!"

Il tema della Cybersicurezza si è acceso nella puntata di L'Aria che tira, in onda su La7. Nel programma, condotto da David Parenzo, gli attacchi hacker di queste ultime settimane a voli e supermercati sono stati al centro del dibattito. Nel corso della discussione, il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, ha sbottato mentre dallo studio non gli permettevano di completare il proprio intervento. "E vabbè, lasciatemi finire, porca miseria!", ha detto il giornalista, visibilmente contrariato e infastidito dalle continue sovrapposizioni.

Oltre al senatore Maurizio Gasparri, in studio era presente anche il deputato del Partito Democratico Arturo Scotto e l'opinionista Sara Manfuso. "Io credo che sia successa una cosa importante pochi minuti fa qua in studio. Abbiamo un importante e autorevole rappresentante dell'opposizione pacifista che sostanzialmente rimprovera il Governo di non spendere abbastanza in cybersicurezza. Allora io approfitterei di questo assist, se fossi un esponente del governo, per dire: 'Benissimo, allora spendiamo in cybersicurezza'. Se per una volta siamo tutti d'accordo, che si faccia", ha detto Pietro Senaldi.

E poi, dopo l'interruzione forzata, ha concluso: "E si anestetizzi la polemica politica sulle altre cose. Ognuno ha la sua opinione. Ho sentito dire che in Italia non è garantita l'istruzione, a me risulta il contrario. Non conosco nessuno che non abbia mandato il figlio a scuola volontariamente Scusi... Ho sentito dire che non è garantita la sanità, ma non è vero. È garantita meglio che in tre quarti d'Europa. La sinistra per una volta è d'accordo che bisogna investire nella cybersicurezza? Se fossi il Governo, investiamo in cybersicurezza. Per una volta che sono d'accordo e prima che cambino idea..."