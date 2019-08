"Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale". Sarà padre Maurizio Patriciello a dare l'estremo saluto a Nadia Toffa, la conduttrice e inviata delle Iene scomparsa a 40 anni per un tumore al cervello. "Mi costa molto - ha annunciato il prete su Facebook -, ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza". Don Maurizio non è un nome qualunque: si tratta infatti del parroco simbolo della battaglia contro la Terra dei Fuochi in Campania, su cui la Toffa ha realizzato vari servizi.



"Partirò nel pomeriggio di Ferragosto - spiega - per trovarmi in chiesa alle 10.30 del 16. Ho il dovere di portarle tutto l'affetto e la gratitudine degli abitanti della Terra dei fuochi". Don Patriciello ricorda poi che "l'ultimo video che Nadia ha postato su Istagram è stato quello che le avevo realizzato e inviato io, pregandola di aiutarmi ad amplificare il grido di dolore della Terra dei fuochi. E lei, come sempre aveva accolto la mia richiesta. Grazie, Nadia".