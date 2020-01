Claudia Fusani, indiscrezione sull'assemblea dei senatori M5s: "Uno si è alzato e ha detto no a Di Maio"

Mai accaduto prima nel M5s. È Claudia Fusani, giornalista di Tiscali.it, ospite di Omnibus su La7 a svelare cos'è accaduto nella Assemblea dei parlamentari dei 5 Stelle in cui è stato "processato" Luigi Di Maio. "Prima nessuno fiatava, ora si è alzato qualcuno che ha esplicitamente detto a Di Maio che non può fare insieme il leader e il Ministro dicendogli che nemmeno Superman potrebbe".





Una posizione riassunta poi dal documento firmato dagli stessi senatori del Movimento in cui si chiede, tra le altre cose, proprio la non sovrapposizione di incarichi di guida politica dei 5 Stelle e di governo. Un invito, diretto, di dimissioni a Di Maio. E il Fatto quotidiano, non a caso, ha lanciato l'indiscrezione sull'addio del ministro degli Esteri, che lo stesso ha smentito convincendo, però, poco.