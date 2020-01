Per le regionali in Liguria scendono in campo i giornalisti. Non solo l'attuale governatore Giovanni Toti con un passato da direttore di Studio Aperto a cui aggiunse la direzione del Tg4, ma anche Ferruccio Sansa. Lui noto, invece, per scrivere sul Fatto Quotidiano e per aver militato in Repubblica e Stampa. Sansa ha ricevuto sì il benestare del Pd - come riferisce Italiaoggi -, ma non di tutto. Molti dem infatti temono un'altra alleanza Pd-M5s, l'unica che potrebbe dare del filo da torcere a Toti, appena uscito dal partito di Silvio Berlusconi.

E così si mette in gioco il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, che è ligure (di La Spezia) e che vorrebbe riprendersi la Regione. È lui a dover convincere Beppe Grillo e Luigi Di Maio a un'alleanza più ponderata di quella fallimentare dell'Umbria. Pare - sempre secondo Italiaoggi - che con il fondatore del Movimento 5 Stelle Orlando ci sia riuscito. Anche se con i grillini più dissidenti, quella di ricompattare le due forze politiche al governo, si prospetta un'operazione parecchio complessa. Come dar loro torto, dopo i risultati passati, un'altra sconfitta equivalerebbe a una batosta più che sonora.