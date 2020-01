Roberta Lombardi, domanda scomoda: "Lei da che parte sta?", la reazione della grillina

La consigliera e capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio, Roberta Lombardi, è stata ben indottrinata e, come tutti i pentastellati, alle domande scomode non risponde. "Lei dove vuole stare?", le chiede il Fatto Quotidiano. "Leggo di contrapposizione tra riformisti e neutralisti. Ma prima di arrivare a quella domanda, dovremmo chiederci se vogliamo fare l'opposizione dura e pura oppure se lavorare, mantenendo la nostra identità, con chi voglia realizzare i nostri temi. Vogliamo essere governisti? Serve un verdetto definitivo". Insomma, niente risposte. L'ex capogruppo alla Camera non si sbilancia su quella alleanza, per alcuni imbarazzante, con il Partito democratico.

E così la Lombardi tira dritto e passa ad altri argomenti. Uno tra tutti la nomina di Vito Crimi come reggente dopo le dimissioni di Luigi Di Maio: "Era nell'ordine delle cose, lo prevede lo Statuto. A lui - ricorda - tocca anche organizzare gli Stati generali assieme ai sei facilitatori nazionali". Poi un'altra scomoda domanda: "Chi scriverà le regole?". E la solita replica insensata: "Io andrei a riprendere il lavoro svolto tra giugno e luglio nelle assemblee regionali e sulla piattaforma web Rousseau, quando abbiamo raccolto i pareri e gli spunti degli attivisti e dei gruppi locali su riorganizzazione e collocazione politica del M5S . Una volta compreso l'orientamento della base, va scritto un documento che poi si potrà emendare su Rousseau e nelle assemblee locali".