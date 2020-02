È piaciuto a mezza Italia, il Sanremo targato Amadeus e Fiorello. Ma al salottino di Otto e mezzo molto meno. Lilli Gruber parla un po' provocatoriamente del "Festival delle donne" e sorridente porge l'assist a Marianna Aprile, in collegamento con lo studio, per picchiare duro sul maschilismo imperante all'Ariston. "Amadeus e Fiorello - sottolinea la giornalista, decisamente sconfortata -, hanno celebrato la leggerezza adolescenziale maschile da spogliatoio di calcetto". Di fatto un modo educato per affibbiare loro l'etichetta di ragazzotti con pochi neuroni attivi.







"È un po' il grande problema di tutti i settori di questo Paese, dall'economia alla politica - rincara la Aprile, con la Gruber che apprezza -. A Sanremo le donne erano tante, molto presenti e adeguate a ricoprire la casella assegnata loro dalla gestione maschile dello show. Nessuna di loro è uscita dal ruolo, l'esempio più eclatante Georgina, per tutto il tempo la fidanzata di Cristiano Ronaldo, e nient'altro. E questo non ha fatto un gran favore alle donne in generale". E la Gruber, ovviamente, concorda esplicitamente.

