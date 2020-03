Coronavirus, Alessandro Meluzzi a Quarta Repubblica: "È giusto spendere in barconi e non in letti d'ospedale?"

03 marzo 2020 a

Tra chi non minimizza, nemmeno per idea, l'emergenza-coronavirus c'è Alessandro Meluzzi, il quale da sempre avverte sui grossissimi rischi per il nostro Paese legati all'epidemia da Covid-19. E Meluzzi non arretra di un millimetro a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4. Il professore infatti snocciola un dato piuttosto inquietante: "Noi andiamo verso una situazione dove abbiamo il 20% di persone che andranno incontro a un ricovero in rianimazione". Un dato inquietante, che Meluzzi lega però a una seconda circostanza: "Ma che Paese è quello che spende milioni in barconi e non spende per i letti e le rianimazioni, lasciando gli italiani nella me***".